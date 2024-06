Les réglementations se durcissent un peu partout dans le monde, et pourtant, l’App Store continue d’être une belle machine à cash pour Apple. Sensor Tower nous apprend ainsi que sur le premier trimestre 2024, la boutique applicative d’Apple a rapporté 24,6 milliards de dollars, en croissance de 11,5% sur un an (22,1 milliards de dollars sur le Q1 2023). La croissance est là aussi du côté du Play Store, mais pas dans les mêmes proportions (+5,3% et 11,2 milliards de dollars). On note que la répartition des revenus est assez équitable du côté de l’App Store, les jeux représentant un peu plus de la moitié des recettes, tandis que sur Android les jeux mobiles raflent près des 2/3 du gâteau.

Si l’App Store domine largement le Play Store en terme de revenus, la boutique de Google reprend l’avantage en nombre d’apps téléchargées. Google Play a ainsi généré 25,6 milliards de téléchargements sur le Q1 2024, contre 8,4 milliards pour l’App Store. La tendance est toutefois à la hausse du côté de Cupertino (+2,1), alors qu’elle s’inscrit à la baisse pour la firme de Mountain View (-5,2%). Et là encore, ce sont les jeux qui sont de loin la catégorie d’apps la plus populaire : ces derniers représentent le quart des téléchargements sur iOS…mais près de la moitié (40%) sur Android.

Malgré quelques variations, les tendances restent donc très largement inchangées, et devraient le rester encore les prochains trimestres.