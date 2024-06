L’annonce d’iOS 18 et de macOS 15 par Apple est imminente et cela n’empêche pas d’avoir quelques informations de dernières minutes. Cela concerne ici la police d’écriture des deux systèmes d’exploitation.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui est généralement bien renseigné au sujet d’Apple, Apple va quelque peu modifier la police d’écriture d’iOS 18 et de macOS 15. Mais il ne faut pas s’attendre à un chamboulement pour autant. Il indique :

As I said on Discord last night, I believe there is a new font on iOS and macOS — not a major change, but new.

— Mark Gurman (@markgurman) June 10, 2024