Quelques minutes après la publication de l’article, Apple a également fermé son Apple Store en ligne. « Nous serons bientôt de retour. Revenez vite », peut-on lire.

[Article original] Apple vient de fermer le portail des développeurs sur lequel il est notamment possible de télécharger les bêtas. Cela intervient peu de temps avant la keynote de la WWDC 2024.

« Nous reviendrons bientôt » indique simplement la page des téléchargements sur le portail des développeurs.

Sans surprise, l’une des principales annonces de la WWDC 2024 sera la présentation d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad. Apple proposera la première bêta au téléchargement dans la foulée.

Si l’on se base sur les années précédentes, Apple annoncera que la première bêta d’iOS 18 sera disponible dans la soirée pour les développeurs. Il y aura ensuite une bêta publique en juillet pour tous ceux qui souhaitent tester le nouveau système d’exploitation et la version finale arrivera pour tout le monde à l’automne. En général, Apple propose les nouvelles mises à jour majeures en septembre en ce qui concerne l’iPhone et l’iPad.

Cette année, le principal mot d’ordre sera l’intelligence artificielle et plus exactement Apple Intelligence. En effet, ce serait le nom choisi par Apple pour son IA, que ce soit sur iOS 18, iPadOS 18 ou macOS 15. Certaines fonctions pourront tourner en local sur les iPhone et iPad. Mais pour d’autres, il faudra s’appuyer sur le cloud. Cela passera notamment par un partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.

La keynote de la WWDC 2024 aura lieu ce soir à partir de 19 heures. On retrouvera notamment la présentation d’iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. La conférence d’Apple sera à suivre en direct sur iPhoneAddict via cette page dédiée ou depuis notre application iAddict via la rubrique Keynote.