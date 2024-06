Apple avait tellement peu de choses à dire pour l’AirPods, le HomePod et l’Apple TV qu’il a réuni les nouveautés des trois appareils sous la catégorie Audio & Home ! Concernant l’AirPods Pro, on note l’arrivée d’un mode Voice Isolation et de nouveaux gestes de la tête pour les interactions avec Siri (par exemple un mouvement de tête vers le bas pour valider ou de côté pour refuser), Le HomePod gagne un mode SharePlay tandis que tvOS a droit à une fonction InSight pour les contenus Apple Originals (affichage d’informations synthétiques sur le film ou la série). Le boitier d’Apple peut désormais gérer l’affichage au format 21:9 particulièrement adapté pour les vidéo projecteurs. En vrac encore, la gestion des robots-aspirateurs dans l’app Home, un mode On-Device Siri sur l’Apple TV, un mode pour mettre en avant les dialogues pendant les films et séries ou bien encore une API pour un rendu Spatial Audio personnalisé.

C’est tout pour cette partie ultra compacte et pour tout dire assez peu intéressante de la keynote.