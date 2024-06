Comme la rumeur l’annonçait, c’est bientôt la fin pour l’« Identifiant Apple » qui change de nom pour devenir « Compte Apple ». Ce sera une réalité dès cet automne avec iOS 18 et les autres mises à jour logicielles.

Dans son communiqué, Apple indique brièvement :

Avec les versions d’iOS 18, d’iPadOS 18, de macOS Sequoia et de watchOS 11, Identifiant Apple est renommé en Compte Apple pour une expérience de connexion cohérente sur l’ensemble des services et appareils Apple, et s’appuie sur les informations d’identification existantes de l’utilisateur.

Ceux qui ont installé la bêta d’iOS 18 peuvent d’ores et déjà découvrir la mention du « Compte Apple » en se rendant dans l’application Réglages puis en touchant leur nom en haut. Ils verront alors la modification. Par contre, le site d’Apple n’a pas encore été mis à jour. Mais on peut se douter qu’il faudra attendre le mois de septembre pour la bascule. Ce mois correspondra à la sortie de la version finale d’iOS 18 et des autres mises à jour annoncées hier lors de la keynote de la WWDC 2024.

A priori, le changement concerne uniquement le nom et non les fonctionnalités associées au compte. C’est du moins le cas pour l’instant, à voir si Apple fera des ajustements à l’avenir.