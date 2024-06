iOS 18 s’apprêt à débarquer sur nos iPhone… mais sur quels iPhone exactement ? Entre les modèles SE, standards et Pro, il y a de quoi faire, et l’on sait qu’Apple a la bonne manie d’assurer un support sur la durée, ce qui est loin d’être toujours le cas de ses concurrents (malgré de belles et récentes promesses du coté de Samsung et de Google).

Comme on est sympa, voici donc la liste exhaustive de tous les appareils qui seront compatibles avec le prochain système d’exploitation mobile d’Apple. Il y a du monde :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (à partir de la seconde génération)

iOs 18 tournera donc sur des iPhone vieux de 6 ans, ce qui est tout de même pas si mal pour un OS qui a énormément évolué depuis. Concernant les fonctions Apple Intelligence en revanche, il faudra disposer d’un iPhone 15 Pro au minimum, tout simplement parce que le processeur du 15 Pro dispose d’un NPU (Neural Processeur Unit) à même de traiter nombre de calculs d’IA en local, ce qui augmente bien entendu la sécurité et la confidentialité des opérations.