Nouvel article dans la rubrique » ces appareils Apple qui sauvent des vies » : un alpiniste blessé a été secouru sur la montagne Snowmass, au Colorado, après avoir utilisé la fonction de messagerie satellite de son iPhone pour demander de l’aide (et faute de réseau cellulaire bien entendu). L’homme de 53 ans s’était blessé au poignet lors de sa descente depuis le sommet, à plus de 3000 mètres d’altitude. Incapable de poursuivre seul, ce dernier a alors contacté par satellite un membre de sa famille qui a ensuite alerté les secours. Dix-sept sauveteurs de Mountain Rescue Aspen ont par la suite été mobilisés pour évacuer l’individu situé alors près du lac Snowmass, à environ 3350 mètres d’altitude et à plus de 13 kilomètres du début du sentier. Ce n’est évidemment pas le seul cas d’intervention des secours suite à un appel via satellite, et dans certains cas les situations sont nettement plus graves qu’un poignet cassé.

Les service de secours ne cessent de souligner l’importance croissante des technologies d’urgence comme la messagerie satellite d’Apple, surtout dans les zones reculées où le réseau est inexistant. Avec l’essor des activités de plein air au Colorado, y compris l’ascension de sommets de plus de 4000 mètres et les randonnées hors sentiers, les demandes de sauvetage se multiplient et deviennent de plus en plus complexes. Bien que ces outils technologiques puissent accélérer les secours et améliorer leur efficacité, les experts rappellent qu’ils ne remplacent pas une bonne préparation : connaître son itinéraire, vérifier la météo, voyager en groupe et emporter l’équipement essentiel restent indispensables pour assurer sa sécurité en montagne.