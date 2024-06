Le ministère américain de la Justice (DOJ), rejoint par 15 États et le District de Columbia, a intenté une action en justice contre Apple le 21 mars 2024, alléguant des violations de l’article 2 de la Sherman Antitrust Act. Quatre autres États – l’Indiana, le Massachusetts, le Nevada et Washington – se sont joints au procès, accusant Apple de monopoliser le marché des smartphones.

La plainte initiée par le DOJ affirme qu’Apple exploite sa domination du marché pour soutirer plus d’argent aux consommateurs, aux développeurs, aux créateurs de contenu, aux artistes, aux éditeurs, aux petites entreprises et aux distributeurs (n’en jetez plus). Il affirme qu’Apple maintient un monopole illégal en imposant des restrictions contractuelles aux développeurs.

Le DOJ a souligné qu’Apple facture jusqu’à 1 599 dollars pour un iPhone, réalisant ainsi des bénéfices plus élevés que ses concurrents, et impose des frais cachés à divers partenaires commerciaux, notamment aux développeurs de logiciels et aux sociétés de cartes de crédit, ce qui, en fin de compte, augmente les coûts pour les consommateurs. Apple demande de son côté à un juge fédéral du New Jersey de classer l’affaire, arguant que la firme est confrontée à une concurrence intense de la part de ses rivaux établis. (principalement Google et Samsung).