Apple a décidé de revoir l’interface de la section iCloud au niveau de l’application Réglages sur iPhone avec iOS 18. Il y a également des modifications avec iPadOS 18 sur iPad et macOS Sequoia sur Mac.

Les fonctionnalités d’iCloud sur iOS 18 sont identiques à celles sur iOS 17, mais Apple a tout de même décidé de revoir l’interface comme on peut le voir sur les captures d’écran.

Il y a aussi une nouvelle section qui a pour nom « Enregistré sur iCloud » qui permet d’avoir un aperçu de ce que vous avez stocké sur le cloud. On retrouve le nombre de photos/vidéos, de mots de passe, de notes, le poids des documents dans iCloud Drive, des messages/photos/vidéos avec l’application Messages et des e-mails. Il est également possible d’appuyer sur tel ou tel élément pour activer ou désactiver la synchronisation. Apple offre aussi la possibilité de voir d’autres éléments, dont Santé, Calendrier iCloud, Contacts, Rappels, Safari et plus encore.

Si vous vous abonnez à iCloud+, une nouvelle icône « Édition abonnés » apparaît, semblable à celle qu’Apple utilise pour Apple News+. Les fonctionnalités d’iCloud+ peuvent être répertoriées et gérées dans la section dédiée.

Enfin, Apple propose une section « Recommandé pour vous » qui est davantage mise en avant. Cela regroupe quelques suggestions, dont la suppression des sauvegardes inactives, la mise à niveau vers un nouvel abonnement iCloud+, un accès plus rapide aux sauvegardes iCloud et plus encore.