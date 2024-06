La bêta d’iOS 18 vient à peine de sortir que le jailbreak pour cette version a déjà été réalisé. Cela concerne en l’occurrence iPadOS 18 pour iPad. L’Apple TV y a également le droit avec tvOS 18.

Sur le réseau social X, dora2ios, un membre de l’équipe derrière le jailbreak palera1n, partage une vidéo d’un iPad de 7e génération qui tourne sous iOS 18. On voit bel et bien qu’il s’agit de la mise à jour, puisqu’il y a la nouvelle application Mots de passe et que les icônes peuvent être placées n’importe où sur l’écran d’accueil. Nous avons ensuite le droit à un aperçu de Sileo, un gestionnaire de paquets/tweaks comme l’était Cydia à l’époque.

I just jailbreak ios 18 iPad (7gen/A10) now (checkm8) many are broken and still incomplete. pic.twitter.com/jhGUstLmIR

Mais les amateurs de jailbreak ne doivent pas trop vite s’emballer. L’opération est possible ici parce que l’iPad de 7e génération est sujet à la faille checkm8. Il s’agit d’une faille matérielle, signifiant qu’Apple ne peut pas la boucher avec des mises à jour (contrairement aux failles logicielles). Les appareils compatibles avec checkm8 sont donc jailbreakbles « à vie », bien qu’Apple puisse mettre des obstacles avec les mises à jour d’iOS.

Il est bon de noter que l’iPad 7 est le dernier iPhone/iPad éligible à checkm8 qui supporte iPadOS 18. D’autre part, dora2ios précise que « beaucoup de choses sont cassées et encore incomplètes ».

De son côté, Nick Chan partage le jailbreak de l’Apple TV sous tvOS 18 avec une version modifiée de palera1n. « Veuillez noter qu’il s’agit d’une combinaison de hacks et qu’il y a beaucoup de problèmes en ce moment, donc il faudra probablement attendre un certain temps avant que cela ne soit possible », dit-il.

please note that this is a pile of hacks and there's a lot of issues right now so it probably would be sometime before this could possibly release pic.twitter.com/uvv68fvFAH

— Nick Chan (@riscv64@procursus.social) (@riscv64) June 10, 2024