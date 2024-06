Apple Pay n’est plus réservé qu’à Safari en ce qui concerne les paiements en ligne, iOS 18 va permettre de l’utiliser avec les navigateurs Chrome, Firefox, Microsoft Edge et les autres, que ce soit sur un Mac ou un PC Windows.

Payer avec Apple Pay en ligne, qu’importe le navigateur

Apple a annoncé cette nouveauté lors de la keynote de la WWDC 2024 lundi et détaille un peu plus le fonctionnement aujourd’hui avec une session dédiée. Les commerçants en ligne devront faire de petits ajustements pour supporter Apple Pay sur tous les navigateurs et pas seulement Safari.

En ce qui concerne les clients, ils n’auront qu’à choisir Apple Pay comme moyen de paiement sur le site du commerçant en ligne lorsqu’ils utilisent un navigateur comme Chrome. À partir de là, un code à scanner va apparaître à l’écran. Il suffira de prendre son iPhone et de scanner le code à l’aide de l’application Appareil photo. L’iPhone va afficher l’interface de paiement avec votre carte enregistrée, votre adresse postale et d’autres informations, dont le prix. Il suffit de valider la transaction avec Face ID ou Touch ID selon votre modèle d’iPhone.

C’est fait, l’iPhone va indiquer au Mac ou PC que le paiement a bien été effectué. Le commerçant en ligne peut alors valider l’opération de son côté et accepter la commande.

Comme dit précédemment, Apple Pay sur le Web était jusqu’à présent limité à Safari et ça s’ouvre maintenant aux autres navigateurs grâce à iOS 18 sur iPhone. C’est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

iOS 18 est pour le moment en bêta. La version finale sera disponible en septembre. Il ne faut donc pas s’attendre à voir de nombreux commerçants adopter dès maintenant la nouveauté. Mais ça se fera progressivement.