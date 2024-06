Kantar vient de livrer son classement annuel des marques les plus valorisées dans le monde, et pour la première fois, l’une de ces marques vient de franchir la barre hautement révélatrice des 1000 milliards de dollars… Apple. Avec 1015 milliards de dollars de valeur de marque, la firme de Cupertino progresse de 15% sur un an, loin devant les 753,4 milliards de Google (+30%), les 712 milliards de Microsoft (+42%) ou les 576 milliards d’Amazon (+23%). Nvidia fait une entrée spectaculaire dans le top 10 et se positionne directement à la 6ème place avec une valeur de marque de 201,8 milliards de dollars (+178% !). Facebook est 8ème et progresse fortement (166 milliards et une croissance de 79%), une tendance identique pour Oracle (145 milliards et +58% de croissance de valeur de marque), l’éditeur rejoignant lui aussi le top 10 pour la première fois. A la dernière place de ce classement, le géant Tencent, plutôt en petite petite forme ces derniers temps (135 milliards, en baisse de 4%).

Les seules entreprises non technologiques de ce top 10 sont McDonald’s (5ème avec 221 milliards de dollars de valeur de marque), et Visa (7ème et 188,9 milliards). Si Apple maintient sa confortable avance grâce à sa marque omniprésente et ses 1,5 milliard d’utilisateurs (une base installée assez folle au vu du tarif des produits à la pomme), l’émergence rapide de l’IA devrait continuer de propulser Nvidia vers les sommets, le fabricant étant en charge de la production des processeurs les plus puissants dédiés à l’IA.