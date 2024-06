Le clavier d’iOS 18 devient en quelque sort une calculatrice et plus encore. Apple propose un nouveau système qui permet aux utilisateurs de faire des calculs et d’autres conversions sans besoin de passer par divers outils.

C’est très simple : il suffit de mettre par exemple un calcul et d’ajouter le signe égal (=). Le résultat de l’opération va apparaître dans les suggestions de réponses et il suffit d’appuyer sur la barre Espace pour valider. Vous pouvez aussi sélectionner la réponse avec votre doigt.

Un point positif est que ça fonctionne avec plusieurs éléments. On peut ainsi faire des calculs, une conversion de degrés Celsius en Fahrenheit ou encore avoir un convertisseur de devises. À ce sujet, on sent que nous sommes encore avec la bêta 1. Le fait de mettre « 100€= » n’affiche rien. Par contre, « €100= » affiche bien un résultat. Cela s’explique par le fait qu’on met le symbole avant en anglais, là où il est après en français. Sauf que la bêta ne gère pas encore l’ordre de la langue de Molière.

Si vous avez la bêta d’iOS 18, vous pouvez tester dès maintenant, que ce soit sur une conversation iMessage ou une autre application. Il suffit d’utiliser le clavier d’Apple. En effet, si vous utilisez un clavier tiers comme Gboard, les résultats ne seront pas proposés par Apple.