Free propose une nouvelle mise à jour de son application OQEE sur iPhone, iPad et Apple TV qui propose le support de l’application Raccourcis d’Apple. Vous pouvez créer des actions précises.

Dans ses notes, Free indique :

OQEE by Free est maintenant disponible dans l’application Raccourcis de votre téléphone. Vous pouvez désormais effectuer des actions comme lancer le direct de vos chaînes favorites et accéder au catalogue OQEE Ciné d’un simple geste ou en demandant à Siri.

Vous pouvez ainsi ouvrir l’application Raccourcis d’Apple et créer une action en cherchant OQEE ou Free. Plusieurs options sont disponibles, comme le fait de lancer rapidement OQEE Ciné, une chaîne favorite, de rechercher un programme, d’accéder à la section Ma liste ou encore de lancer des services tels que TF1+, France.tv, M6+ et Arte.

L’application OQEE de Free est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad et Apple TV.

Pour rappel, l’application de Free permet aux abonnés Freebox (voir les différentes offres ici) et aux abonnés Free Mobile avec le forfait 5G de regarder les chaînes de télévision en direct et d’accéder aux services de replay. Il y a également certaines fonctionnalités, dont le contrôle du direct, le start-over (le fait de revenir au début d’un programme qui a déjà commencé), les favoris, la possibilité d’enregistrer des programmes, le support d’AirPlay/Chromecast et plus encore.