Une nouveauté d’iOS 18 concerne la fonction des appels d’urgence (SOS) et le support de la vidéo en direct, en plus de la voix. Ce sera un moyen de mieux se faire comprendre auprès des services d’urgence.

Apple indique :

La vidéo en direct pour les appels d’urgence permet aux utilisateurs de partager le contexte par le biais de vidéos et de médias enregistrés. Au milieu d’un appel d’urgence, les répartiteurs d’urgence participants peuvent demander à un utilisateur de partager une vidéo en direct ou un média à partir de sa bibliothèque d’images via une connexion sécurisée, ce qui permet d’obtenir de l’aide plus facilement et plus rapidement.

Lorsque vous passez un appel via la fonctionnalité Appel d’urgence, votre iPhone contacte automatiquement le numéro d’urgence local et partage vos informations de localisation avec les secours. Dans certains pays et certaines régions, vous devrez peut-être choisir le service que vous souhaitez contacter. En Chine continentale, par exemple, vous pouvez choisir d’appeler la police, les pompiers ou une ambulance. Lorsque SOS apparaît dans la barre d’état de votre iPhone, cela signifie qu’un réseau mobile est disponible pour les appels d’urgence.

Pour effectuer un appel d’urgence, il suffit de maintenir appuyés un petit instant le bouton latéral et l’un des boutons de volume. Il faut ensuite faire glisser le curseur SOS vers la droite.