Apple a décidé de suspendre le développement de la 2e génération du Vision Pro, rapporte The Information. Dans le même temps, le fabricant travaille sur un casque moins cher pour la fin de 2025.

Une pause pour l’Apple Vision Pro 2

Apple a prévenu au moins un fournisseur que le travail pour le Vision Pro 2 est en suspens. Cela change les plans d’origine qui consistaient à avoir deux modèles : une variante Pro (comme aujourd’hui avec l’Apple Vision Pro) et une variante plus abordable. Maintenant, la société de Cupertino se focalise uniquement sur la variante abordable.

Pourquoi cet abandon ? On peut se douter que les ventes ne sont pas réellement au rendez-vous avec l’Apple Vision Pro. Il faut dire que le casque n’est pas pour tout le monde avec son prix de départ de 3 499 dollars. En France, le casque sera disponible en juillet à partir de 3 999 euros. Apple préfère donc miser exclusivement sur le modèle moins cher.

Un fournisseur qui fabrique des composants clés pour le Vision Pro a réduit sa production de 50% en mai après avoir reçu des prévisions d’Apple qui annonçaient une demande plus faible que prévu. Les informations fournies par ce fournisseur suggèrent qu’Apple ne produira pas 500 000 unités cette année, et qu’il n’est pas prévu d’en produire beaucoup plus jusqu’au mois d’août.

Des difficultés avec le modèle moins cher

Quel sera le prix du nouveau casque Vision moins cher ? Apple aimerait bien un tarif autour de 1 500 dollars selon l’information du jour. Ce serait plus ou moins similaire à l’iPhone 15 Pro Max 1 To qui coûte 1 599 dollars (1 979 euros en France).

Mais il reste encore du boulot. En effet, l’équipe de développement onfrontée à des problèmes d’ingénierie. L’entreprise s’efforce de trouver des moyens de réduire le prix de l’appareil sans trop sacrifier l’expérience. Apple se serait fixé comme objectif prioritaire de garder au moins les dalles micro-OLED a très haute résolution du Vision Pro actuel. Elle souhaite également alléger le casque, le poids étant l’une des principales critiques formulées à l’encontre du Vision Pro existant.

Il est bon de noter que le travail pour l’Apple Vision Pro 2 pourrait reprendre à l’avenir. Mais en l’état, c’est en suspens. L’objectif est de focaliser sur un modèle plus abordable.