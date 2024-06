Le hacker IntelBroker, qui a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises (sa dernière action a eu lieu aujourd’hui avec AMD), affirme avoir obtenu le code source de trois outils utilisés en interne par Apple. Il les propose désormais au téléchargement.

IntelBroker affirme qu’Apple a fait l’objet d’une violation de données en juin, sans pour autant préciser s’il est l’auteur du piratage ou s’il a simplement collecté les données venant d’un tiers. Il indique que les outils dont le code source a été volé sont :

🚨 #DataBreach 🚨

A potential data breach at Apple has been detected on a hacking forum: IntelBroker allegedly leaked the source code of 3 internal site tools.

According to the post, in June 2024, Apple suffered a data breach leading to the exposure of some of their internal… pic.twitter.com/rTh2xRELBq

