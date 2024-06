Google a finalement décidé de se mettre en conformité avec les mesures anti-tracking d’iOS 14.5 (et versions suivantes). Jusqu’ici, la firme de Mountain View préférait ne plus opérer de suivi personnalisé plutôt que d’avoir à afficher la fenêtre d’autorisation demandant à l’utilisateur s’il accepte que certaines de ses données soient récupérées.

Volte face aujourd’hui, puisque YouTube affichera une fenêtre d’autorisation pour le suivi un peu plus poussé, deux options étant alors proposées :

1- Autoriser : « Si vous activez ce paramètre, l’activité de cette application sera liée à celle des applications et sites Web non-Google pour afficher des publicités personnalisées et fournir des mesures publicitaires. Votre choix s’appliquera à tous les utilisateurs de l’application YouTube sur l’appareil où ce paramètre est activé. »

2- Demander à l’application de ne pas suivre : « Si vous n’activez pas ce paramètre, l’activité de cette application ne sera pas liée à celle des applications et sites Web non-Google pour afficher des publicités personnalisées et fournir des mesures publicitaires. Cela rendra votre expérience publicitaire globale dans cette application moins personnalisée, et peut entraîner des publicités moins pertinentes et plus répétitives. »

A noter que cette fenêtre de choix n’apparaitra pas pour les abonnées YouTube Premium ainsi que pour les utilisateurs avec des comptes enfant. Evidemment,il sera toujours possible de modifier ses choix initiaux en passant dans les Réglages iOS, section Confidentialité et sécurité. Cette nouvelle fenêtre de choix de suivi sera bientôt visible dans l’app (Google ne précise pas de date mais annonce une disponibilité prochaine).