L’application de gestion de mots de passe 1Password (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) annonce plusieurs jours de fonctionnalités qui devraient faciliter la vie des utilisateurs. Il sera désormais plus facile de connecter son compte 1Password à de nouveaux appareils (autre que son iPhone si on avait créé le compte dessus), et surtout, un code de récupération permettra de récupérer son compte en cas de perte du mot de passe initial. Ce code de récupération est fournit dans un kit d’urgence au format PDF, et évidemment, l’éditeur conseille de bien conserver ce document (mais pas dans 1Password bien sûr, sinon c’est comme mettre la clef du coffre fort dans le coffre fort…). 1Password prévient qu’en cas de perte de cette clé secrète, il n’y a plus aucun moyen de rentrer dans l’app.





Il est juste dommage que la génération du code demande d’aller dans les paramètres de l’app (section Gérer les comptes –> Connexion et récupération –> Configurer le code de récupération) plutôt que d’être créé au moment de la création du compte lui-même. Bon. A noter enfin que la fonction améliorée pour la connexion à de nouveaux appareils (à base de QR Code) est actuellement proposée en bêta.