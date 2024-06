C’est une excellente nouvelle pour les nombreux amoureux de rétro-gaming : Antstream Arcade vient en effet d’annoncer que son service de streaming (éponyme) de jeux vidéo basé sur le cloud sera disponible dans l’App Store à partir du 27 juin prochain ! Plus de 1300 titres « rétro »seront ainsi jouables directement sur son iPhone ou son iPad, des jeux créés initialement pour une multitude de plateformes comme le Commodore 64, l’Amiga, l’Atari 2600, l’Atari 7800, la SEGA Genesis/Megadrive, la PS1, la SNES, etc. Le service sera facturé 4,99 dollars/mois (sans doute la même chose en euros), ou 39,99 dollars par an, avec une petite ristourne au lancement (3,99 dollars/mois ou 29,99 dollars/an). Plutôt une très belle affaire donc pour ceux qui veulent se replonger dans les merveilles ludiques de leur jeunesse.

Antstream Arcade profite donc de l’ouverture de l’App Store aux services de cloud, et sera même un pionnier sur iOS/iPadOS en ce qui concerne les services de cloud gaming. Jusqu’ici, le service était disponible sur PC Windows, Xbox et Android, et il ne fait guère de doutes que l’arrivée dans l’App Store devrait redonner un bon coup de boost aux abonnements. A noter enfin que le service est compatibles avec les manettes Backbone.