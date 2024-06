Outerloop Games et Annapurna Interactive ont marqué les esprits l’an dernier avec Thirsty Suitors, un jeu d’aventure narratif à la DA extrêmement léchée qui propose des combats au tour par tour, des séquences de de dialogue, des phases d’action (les personnages peuvent faire du skateboard par exemple), et même des mini-jeux (comme la préparation de repas). Déjà disponible sur PlayStation, Switch, Xbox et Steam, le jeu débarque bientôt sur iOS… via le catalogue Netflix Games. Avec sa DA très affirmée et maitrisée ainsi que sa bande son de grande qualité, Thirsty Suitors est tout simplement considéré comme l’un des tous meilleurs titres d’Annapurna, ce qui en dit long connaissant les critères de qualité de l’éditeur.



Le catalogue Netflix se dote donc d’une nouvelle pépite indé, ce qui semble plus « malin » pour un portage mobile que le choix d’Apple de financer des portages de gros titres AAA (comme Death Stranding et RE Village) pour l’iPhone 15 Pro. La firme de Cupertino ferait sans doute mieux de consolider son catalogue Apple Arcade, qui fait aujourd’hui triste figure face à son homologue sur Netflix. Thirsty Suitors sera uniquement jouable pour les abonnés Netflix.