Au tour de Samsung d’annoncer que ses téléviseurs dans les hôtels ajoutent le support d’AirPlay d’Apple. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent ainsi se connecter à l’écran pour diffuser des éléments.

Les clients séjournant dans des hôtels peuvent utiliser AirPlay pour diffuser en privé leurs séries et films préférés sur Apple TV+ et d’autres services de streaming populaires, écouter leurs playlists sur Apple Music ou d’autres plateformes, regarder des photos de vacances, s’entraîner à une présentation, jouer à des jeux sur Apple Arcade, ou encore faire de l’exercice ou de la méditation avec Apple Fitness+ sur le téléviseur de leur chambre.

Il suffit de se connecter au téléviseur compatible et au réseau Wi-Fi de l’hôtel en scannant un code QR unique sur l’écran. Une fois connectés, les clients peuvent partager presque tout directement à partir de leur iPhone ou iPad. Ils sont également en mesure d’associer plusieurs appareils au téléviseur, afin que leurs amis et leurs proches qui voyagent ensemble puissent également en profiter.

Chaque QR Code est unique à la chambre d’hôtel et garantit que le contenu n’est accessible qu’à l’utilisateur. Cela signifie que tout ce que les clients partagent avec le téléviseur de l’hôtel reste personnel et privé. Lorsqu’ils quittent l’hôtel, leur connexion est effacée, de sorte que les futurs clients et le personnel ne peuvent pas accéder à l’activité de l’utilisateur.

Ce support d’AirPlay dans les hôtels nécessite au moins iOS 17.3. Samsung ne précise pas quels sont les hôtels dans lesquels ses téléviseurs proposent la nouveauté. En avril, le groupe hôtelier InterContinental Hotels Group (IHG)/ IHG Hotels & Resorts avait annoncé la prise en charge avec les téléviseurs de LG.