Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Longtemps moqué pour la petitesse de son catalogue et ses parts de marché dérisoires, Apple TV+ trace sa route vers les sommets… sur le territoire américain. Le service d’Apple était pourtant parti très timidement sur le marché US : à peine 2% de parts de marché la première année (2019), puis à peine 4 à 5% 2 ans plus tard. L’an dernier, la plateforme parvenait péniblement à se hisser à 7% de Pdm mais terminait toujours derrière tous ses concurrents (Amazon Prime Video, Netflix, Max, Disnay+, Hulu, Paramount+).

Il y a du (gros) changement pour ce troisième trimestre 2024 puisqu’ Apple TV+ culmine cette fois à 9% de Pdm, ce qui lui permet de passer d’un cheveux devant Paramount+ ! Surtout, Apple TV+ se rapproche cette fois clairement d’Hulu (10%), qui fait du surplace depuis le début de l’année, et même de Disney+ (11%) qui ne cesse de perdre des abonnés. Le trio de tête semble intouchable en revanche (22% pour Amazon et Netflix, 14% pour Max), mais Apple TV+ a pour lui l’avantage d’afficher un taux de croissance plus rapide que ses concurrents. Le service d’Apple est même le seul à progresser de manière constante chaque mois depuis janvier 2024. Evidemment, l’hirondelle américaine n’annonce pas forcément le printemps européen : Apple TV+ reste à la traine en Europe et notamment en France (5% de Pdm seulement).