L’Apple Developer Academy vient de fêter sa troisième promotion. Basé à Détroit, ce centre de formation semi-public mis en place avec la Michigan State University s’inspire énormément du fonctionnement des universités « classiques ». L’objectif de l’Apple Developer Academy est de faciliter l’accès à la programmation de pointe. Les cours qui y sont proposés visent ainsi à doter les étudiants d’une variété de compétences dans différents outils et langage permettant de créer in fine des applications iOS (mais pas que…). La quasi gratuité des cours (mais il faut un dossier d’entrée) favorise aussi l’insertion de populations généralement absentes de ce type de formation à cause d’un manque de moyens financiers.

La Michigan State University fournit une synthèse de la formation proposée par l’ADA : « Ce partenariat entre Apple et la Michigan State University, avec le soutien de la Gilbert Family Foundation, propose un programme gratuit et intensif de 10 mois axé sur le codage, la conception, le marketing, la gestion de projet et un nouveau programme sur les technologies et les frameworks d’intelligence artificielle. L’académie donne la priorité à l’inclusivité, en encourageant un large éventail d’étudiants, âgés de 18 à plus de 70 ans, à développer des solutions technologiques innovantes qui répondent aux besoins de la communauté locale. »

Le bilan parle de lui même : l’Apple Developer Academy a diplômé 200 étudiants pour la promo 2023-2023, et plus de 1000 étudiants depuis le lancement de l’université en 2021. Ces nouveaux diplômés deviendront pour la plupart des développeurs iOS, et pour certains finiront même par être embauchés par Apple. Dezmond Blair, l’un des anciens étudiants de l’ADA a même remporté le Swift Student Challenge 2024 grâce à son app iPadOS MTB XTREME (une app de vélo immersive qui sera bientôt portée sur Vision Pro). Apple a ouvert 18 ‘Apple Developer Academy dans le monde :

Brésil : Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo (Mackenzie), São Paulo (Senac)

Indonesie : Batam, Jakarta, Surabaya, Bali (en 2025)

Italie : Naples

Arabie Saoudite : Riyad

Corée du Sud : Pohang

Etats-Unis : Detroit