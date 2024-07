Petit à petit, le Vision Pro s’ouvre au delà des contraintes très artificielles imposées par Apple : lecture de vidéos VR en ligne, compatibilité avec les jeux PCVR, le champ des possibles s’étend pour le Vision Pro, ce qui est tout de même le minimum syndical pour un casque XR facturé à 4000 euros. Reste encore un obstacle majeur pour le jeu VR, soit l’absence de manettes spatiales dédiées. La startup chinoise Surreal Interactive sera donc la première société à proposer ce type d’accessoire pour le casque d’Apple. Fondée et dirigée par Zhenfei Yang, un ancien cadre de DJI, Surreal Interactive présente les Surreal Touch, des manettes fonctionnelles (on n’est plus au stade du prototype) qui pourraient bien ouvrir la voie à d’autres accessoiristes.



Les manettes Surreal Touch ressemblent énormément aux contrôleurs des casques Meta Quest 3 & Pro et assurent un suivi 6DoF spatialisé avec une précision de 10mm. Ces contrôleurs devraient transformer le Vision Pro en un casque de luxe pour les joueurs VR les plus fortunés (ou fauchés si le plan d’épargne passe dans le casque). Surreal Interactive promet aussi un SDK permettant de diffuser les jeux Steam VR sur le Vision Pro (en 4K et 120 Hz), mais des solutions existent déjà aujourd’hui même si elles ne sont pas vraiment plug and play. On ne connait pas encore l’autonomie et le prix de l’accessoire, mais les détails devraient arriver sous peu sachant que les précommandes démarreront vers la mi-août.