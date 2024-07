En avril dernier, le site Patently Apple rapportait que le président de TSMC avait confirmé la finalisation de leur design de processeur 2nm utilisant la technologie Nanosheet. Ce design, similaire au processus 3nm, est destiné aux secteurs des smartphones et de l’informatique haute performance (HPC). ETNews révèle aujourd’hui que TSMC commencera la production d’essai du processus 2nm la semaine prochaine dans son usine de Baoshan à Taïwan, en vue d’une production de masse prévue pour l’an prochain. Cette technologie 2nm sera évidemment utilisée dans les futurs produits Apple, comme l’iPhone 17.

TSMC accélère son calendrier de production 2nm : les essais commencent plus tôt que prévu afin d’assurer des rendements stables avant la production de masse. Le processus 2nm utilisera la technologie gate all around (GAA) pour améliorer les performances et l’efficacité globale de la puce. De plus, le fondeur introduira la technologie d’alimentation par l’arrière (BSPR). TSMC, qui a produit 99 % des semi-conducteurs d’IA mondiaux au premier semestre 2024, prévoit de produire en masse dans la deuxième moitié de l’année davantage de semi-conducteurs d’IA et de HPC à la finesse de gravure 3nm et 5nm.