Une nouvelle étude montre que les utilisateurs d’Apple conservent leurs iPhone, iPad et Mac plus longtemps qu’auparavant. Il est loin le temps où le renouvellement était fréquent, notamment pour les iPhone où certains changeaient une fois par an.

Le cabinet CIRP révèle qu’au cours des 12 derniers mois, 71% des propriétaires d’iPhone et 68 % des propriétaires de Mac ont déclaré que leur appareil précédent avait plus de deux ans, contre 63% et 59% respectivement en 2020.

Dans le cas du Mac, 56% des clients conservent leur ordinateur portable ou de bureau pendant trois ans ou plus, contre 40% en 2020. Le taux est de 13% (contre 19% en 2020) pour ceux qui gardent leur machine entre 2 et 3 ans. C’est 19% (23% auparavant) pour la période entre 1 et 2 ans, et 13% (19% auparavant) pour la période inférieure à un an.

Cette tendance a conduit à un déclin des cycles de vie plus courts, avec moins d’utilisateurs conservant leur Mac pendant moins de trois ans. CIRP suggère que la transition vers les puces Apple Silicon, qui a commencé en 2020 avec le Mac M1, a joué un rôle crucial dans ce changement. Cela a apporté des améliorations significatives en matière de performances et d’efficacité énergétique.

CIRP estime par ailleurs que les utilisateurs s’orientent de plus en plus vers le streaming et les Web Apps, et qu’ils sont donc moins motivés pour mettre à jour leurs produits. Le cabinet met également en avant un récent article de Mark Gurman de Bloomberg citant moins de fonctionnalités révolutionnaires et une fiabilité et une durabilité accrues comme raisons de l’augmentation du cycle de vie des appareils Apple.

Par conséquent, les motivations traditionnelles pour des mises à niveau fréquentes, telles que le besoin de capteurs photo de meilleure qualité, d’un espace de stockage plus important ou de vitesses de traitement plus rapides, ont diminué.