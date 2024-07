L’analyste Ming-Chi Kuo affirme avoir de nouveaux détails sur la gamme iPhone 16 Pro de 2024 et sur l’amélioration continue du zoom optique jusqu’à l’iPhone 19 Pro de 2027. Actuellement, seul l’iPhone 15 Pro Max est équipé d’un objectif tétraprisme, avec un zoom optique considérablement amélioré par rapport à la génération précédente. Il est aussi prévu que le prochain iPhone 16 Pro bénéficie de ce nouveau système de caméra. Kuo précise que ce sera le seul changement majeur, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max étant dotés du même objectif tétraprisme introduit avec l’iPhone 15 Pro Max de 2023.

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者 / Crystal-Optech as a leading beneficiary in iPhone tetraprism upgrade roadmaphttps://t.co/bveXq7UJ5D — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 11, 2024

Des nouveautés plus significatives sont attendues avec l’iPhone 17 Pro Max de 2025, qui comportera un nouvel objectif tétraprisme permettant d’améliorer sensiblement à la fois la fonctionnalité de zoom et la qualité des photos. Ce modèle sera équipé d’un capteur d’image de contact (CIS) de 1/2.6″ 48MP, contre un CIS de 1/3.1″ 12MP sur l’iPhone 15 Pro. En 2026, l’iPhone 18 Pro intégrera également cette nouvelle caméra tétraprisme, et en 2027, l’iPhone 19 Pro Max aura droit à une version de nouveau améliorée de ce capteur. Le temps où l’iPhone stagnait sur les specs photo semble définitivement révolu.