L’Apple Watch sauve des vies, numéro 3874847. Rick Shearman, un résident de Byron Bay (Nouvelle-Galles du Sud) était parti pour une belle journée de body surf à Tallow Beach lorsque de très forts courant océaniques ont commencé à déferler et à l’emmener de plus en plus loin du rivage ». Bien que nageur expérimenté, l’homme de 49 ans a commencé à accumuler de la fatigue à force de nager à contre-courant : « J’en ai reçu quelques grosses (vagues, Ndlr) sur la tête et j’ai été retenu pendant un moment. J’ai commencé à paniquer un peu et à avoir des crampes sous l’eau », a déclaré Shearman à un journaliste d’ABC North Coast. « Il est devenu clair après environ 20 minutes que je n’allais pas revenir et que j’avais besoin d’aide. […] J’ai déjà été pris dans des courants d’eau, à plusieurs reprises au fil des ans, et je n’ai jamais paniqué – mais cela ne se dirigeait pas vers le nord ou le sud, mais directement vers la mer. »

Epuisé par tant d’efforts, Rick Shearman eu alors la bonne idée d’utiliser son Apple Watch pour composer le 000 (numéro d’urgence en Australie) via la fonction d’appel d’urgence de la toquante. Après une heure de palabre destinée à affiner la position de l’infortuné nageur, un hélicoptère a été dépêché sur place, permettant à Shearman de rejoindre la terre ferme sain et sauf. suite à cet incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, Jimmy Keogh; l’un des sauveteurs de la Surf Life Saving Far North Coast, a déclaré que l’Apple Watch était un « game changer », et que sans la montre, les recherches auraient pu durer plusieurs jours étant donné l’ampleur de la zone de recherche et la force du courant.

Autant dire que dans cette hypothèse, Rick Shearman ne serait peut-être plus là pour parler de sa mésaventure… Ce dernier en est d’ailleurs conscient : « Si je n’avais pas pu accéder à ce service dans ma montre, je serais probablement déjà en train de flotter quelque part dans les eaux internationales. C’est incroyable que j’ai pu utiliser cette technologie pour sauver ma vie. «