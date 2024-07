Apple annonce aujourd’hui la disponibilité d’un nouveau coloris pour le HomePod mini : il s’agit du modèle minuit. Il rejoint ainsi les coloris bleu, jaune, blanc et orange. On notera au passage que le modèle gris sidéral a disparu, il est remplacé par le modèle du jour.

Dans un communiqué, Apple indique :

Aujourd’hui, Apple a présenté HomePod mini minuit, fabriqué avec un tissu en maille 100% recyclé. D’une hauteur de seulement 84,3 mm, le HomePod mini offre un son de grande qualité dans un design compact impressionnant. Avec un extérieur en maille sans couture et acoustiquement transparent et une surface tactile rétroéclairée qui s’illumine d’un bord à l’autre, Le HomePod mini est une enceinte intelligente étonnante qui s’intègre à n’importe quel espace. Le HomePod mini minuit est disponible à partir du mercredi 17 juillet et rejoint d’autres couleurs audacieuses, notamment le jaune, l’orange, le bleu et le blanc.