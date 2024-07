Taboola, un service de publicité en ligne qui fournit un flux de contenus pour les sites Internet, a annoncé un partenariat avec Apple. Cela concerne les pubs dans les applications Apple News et Bourse.

Cet accord permet de renforcer les activités de Taboola, dont le chiffre d’affaires annuel devrait dépasser 1,4 milliard de dollars. Le partenariat est également une reconnaissance de la part d’Apple que le développement de son activité publicitaire nécessitera une opération de vente sérieuse. C’est une opération qui, si Apple ne la développe pas en interne, devra être externalisée.

Adam Singolda, le patron de Taboola, a déclaré à Axios que les efforts déployés pour instaurer un climat de confiance avec Apple au sein de ses différentes équipes et parties prenantes ont constitué un « processus pluriannuel ».

Que va-t-il se passer maintenant ? En tant que revendeur autorisé de publicités pour les applications Apple News et Bourse, Taboola fournira des placements publicitaires natifs au sein de ces deux plateformes sur tous les marchés disponibles. L’application Bourse est disponible un peu partout. Par contre, Apple News se limite aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et à l’Australie. De plus, Taboola peut vendre des publicités dans les flux principaux et les articles de certains éditeurs sur les deux applications.

Ce partenariat peut en tout cas surprendre quand on sait que Taboola n’a pas vraiment une bonne réputation auprès des internautes. Cela s’explique par des publicités qui ont parfois des titres aguicheurs, alors que le contenu est léger en comparaison. Mais le dirigeant suggère de la société qu’il y aura un certain niveau de contrôle dans le cas d’Apple. À voir ce que cela donnera.