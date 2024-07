Apple a mis à jour son application Apple Store sur l’App Store pour iPhone et iPad avec une interface revue, ainsi que l’ajout de petites nouveautés. Cela implique notamment une expérience d’utilisation repensée.

L’ensemble de la barre de navigation en bas de l’application a été rafraîchie, remplaçant l’onglet « Acheter » par « Produits » et l’onglet « Séances » par « Pour aller plus loin ». L’onglet « Pour vous » propose des offres et des suggestions pertinentes, telles que des essais gratuits d’Apple Music et d’Apple TV+, tandis que l’onglet « Produits » vous permet de découvrir de nouveaux produits et d’acheter des accessoires pour vos appareils.

De son côté, la section « Pour aller plus loin » met en avant les sessions Today at Apple à proximité, tout comme elle propose une aide pour la configuration des appareils, ainsi qu’une assistance. Pour cela, il faut accepter qu’Apple collecte des données sur vos achats, vos abonnements et plus afin de vous proposer des suggestions.

Voici les notes complètes de l’App Store :

L’expérience d’utilisation repensée vous permet de trouver rapidement du contenu utile et personnalisé dans l’onglet Pour vous, de découvrir les nouveautés dans l’onglet Produits, et d’apprendre à tirer le meilleur parti de vos appareils dans l’onglet Aller plus loin. De nouvelles options de personnalisation pour vos préférences et réglages de confidentialité vous offrent un plus grand contrôle sur la façon dont nous utilisons les données que vous partagez avec Apple.

L’application Apple Store est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.