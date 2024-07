Jamais avare d’une information croustillante sur les prochaines gammes de produits Apple, l’analyste Ming Chi Kuo nous annonce sur sa page de blog Medium que la future gamme de Macbook équipée de processeur Apple Silicon M5 disposera aussi d’un tout nouveau capteur vidéo fabriqué par Sunny Optical. Le fournisseur chinois prendrait donc le relais de LG InnoTek et de Sharp pour la production des module de contrôle de caméra (CCM) destinés aux Macbook M5. Outre ce changement de fournisseur, le module de Sunny Optical aurait aussi pour particularité d’intégrer à la fois les CCM et les lentilles dans un seul composant. Ce nouveau module vidéo sera t-il compatible Face ID, sachant que les rumeurs récentes vont dans le sens d’une intégration de cette fonction dans les Mac ? Possible…

A terme, et toujours selon Kuo, Sunny Optical pourrait devenir le le nouveau fournisseur de CCM pour les futurs modèles d’iPhone et d’iPad. Avant d’en arriver là, il faudra déjà que les Macbook Pro en passent par le case M4, ce qui devrait être le cas d’ici la fin de l’année, et l’on peut supposer sans trop de risques que les MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces intégreront aussi des puces M4 Pro et M4 Max. Pour rappel, la puce M4 est déjà présente dans la dernière gamme d’iPad Pro.