Apple s’associe au San Francisco Housing Accelerator Fund, à Sobrato Philanthropies et à Destination : Home, tous experts en développement de logements abordables, pour lancer le nouveau Bay Area Housing Innovation Fund. Ce fonds, qui accordera des prêts ciblés et avantageux pour favoriser le développement de logements abordables, s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large d’Apple, d’un montant de 2,5 milliards de dollars, visant à résoudre le problème de l’accessibilité au logement dans les communautés en Californie.

Apple donne un coup de pouce pour les logements

Avec un investissement initial de 50 millions de dollars, le Bay Area Housing Innovation Fund soutiendra quatre projets dans la grande région de la baie de San Francisco, créant ainsi plus de 400 logements au cours des deux prochaines années. Grâce à des méthodes éprouvées, le fonds s’attache à éliminer les obstacles que les promoteurs de logements abordables rencontrent fréquemment afin de fournir des unités de haute qualité plus rapidement et pour un prix nettement inférieur aux moyennes actuelles du secteur.

« Nous sommes convaincus que chacun mérite d’avoir un chez-soi, et nous sommes fiers que l’initiative d’Apple, d’un montant de 2,5 milliards de dollars, soutienne des options de logement plus abordables dans tout l’État », a déclaré Kristina Raspe, vice-présidente d’Apple chargée de l’immobilier et des installations au niveau mondial. « Améliorer l’accès à des logements sûrs et abordables est essentiel pour la prospérité des communautés ici, et nous sommes ravis de contribuer au lancement du Bay Area Housing Innovation Fund dans le cadre de notre engagement à long terme envers notre État d’origine ».

En incluant ce nouvel investissement dans le Bay Area Housing Innovation Fund, Apple a désormais alloué plus de 1,6 milliard de dollars au soutien d’initiatives en faveur du logement abordable en Californie, bénéficiant directement à plus de 60 000 Californiens. Avec le soutien d’Apple, les promoteurs de logements abordables construisent ou préservent plus de 10 000 unités dans plus de 90 projets dans tout l’État, dont beaucoup sont déjà achevés et accueillent actuellement des membres de la communauté. Apple a également aidé plus de 35 000 habitants de la région de la baie qui risquaient de perdre leur logement à rester chez eux, et a aidé plus de 2 500 primo-accédants à financer leur logement.