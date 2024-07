Et un bijou indé de plus dans l’App Store ! Roia (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad) est un jeu indé au gameplay aussi original que sa direction artistique est soignée. Dans Roia, le joueur est invité à guider un courant d’eau tout au long de différentes terrains et environnements. Remplir un lac attenant à un village, ouvrir la voie à des kayakistes, irriguer une rizière, les missions sont nombreuses, et c’est une satisfaction tranquille et apaisante de voir le flot dévaler le flanc de la montagne et se diriger vers l’endroit désiré. La direction artistique fait un écho idéal à ce choix de gameplay, avec des environnements aux couleurs pastels remplis de petites animations qui rendent le tout vraiment vivant.



Pour couronner le tout, la musique du jeu (des airs de piano) est un véritable bijou qui là encore participe énormément de l’ambiance générale du titre. « Embarquez pour une formidable aventure en suivant une rivière depuis son humble source jusqu’à l’immensité de la mer de Roia. Sculptez le terrain au gré de votre imagination afin de guider le cours de l’eau. En chemin, un oiseau vous accompagnera et vous guidera à travers des montagnes escarpées, des forêts sombres et des prairies ensoleillées. Entrez dans le monde de Roia et laissez la sérénité inégalée de la nature vous envelopper, où chaque instant est un périple émouvant dans l’univers de l’émerveillement et de la découverte. »