TinyPod est un nouveau accessoire qui a pour vocation de transformer votre Apple Watch en iPod grâce à un étui en silicone spécifique. Elle inclut une molette cliquable comme le célèbre baladeur.

Lorsqu’une Apple Watch est placée à l’intérieur du TinyPod, la molette cliquable de l’étui peut être utilisée pour faire défiler l’interface de watchOS. Ce système fonctionne grâce à des composants mécanisés qui entrent en contact direct avec la Digital Crown de la montre.

Aussi, il est suggéré qu’une version cellulaire de l’Apple Watch pourrait être placée à l’intérieur du TinyPod et utilisée comme un téléphone miniature, sans qu’il soit nécessaire de transporter un iPhone. L’étui laisse le dos de l’Apple Watch exposé, mais il convient de noter que l’utilisation d’une Apple Watch de cette manière serait frustrante car cela utilise le contact avec la peau pour l’authentification. Si le TinyPod est rangé dans une poche, l’Apple Watch doit être déverrouillée à l’aide d’un code d’accès à chaque fois qu’elle est utilisée.

Say hello to tinyPod! Available now at https://t.co/v0B49YxW5g pic.twitter.com/6LpGytwoQ1

— 𝘁𝗶𝗻𝘆𝖯𝗈𝖽 (@thetinypod) July 17, 2024