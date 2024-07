Les Jeux olympiques 2024 à Paris vont bientôt débuter et Apple a fait le nécessaire au niveau de son application Plans pour avoir les visuels en 3D des principaux lieux.

Ainsi, le Parc de Princes et le Centre Aquatique Olympique ont le droit à un rendu 3D dans l’application Plans d’Apple, tout comme la gare de l’Est, le pont d’Iéna, la place de la Madeleine et bien plus encore. Vous pouvez retrouver les différents sites olympiques à cette adresse.

Aussi, pour la première fois, l’application Plans affiche les lieux de manifestations temporaires, les boutiques de souvenirs et les lieux de rassemblement public. La prise en charge des lieux de manifestations temporaires aidera les visiteurs à trouver les endroits importants pour les JO.

Tous les sites des épreuves et de cérémonies sont dotés d’icônes spéciales pour aider les visiteurs à trouver l’endroit où ils doivent se rendre. L’application affiche toutes les dernières mises à jour sur les fermetures de routes et les avis liés aux jeux pour aider les utilisateurs à s’orienter dans la ville. Il existe également des guides personnalisés pour les restaurants, les hôtels et le shopping, avec des dizaines de nouveaux guides provenant de Bonbon, de Fooding, de Radio France, de Madame Figaro et de My Little Paris.

Ça ne s’arrête pas là en réalité, puisque l’App Store va proposer des articles sur des événements populaires tels que la gymnastique et la natation, et recommandera aux internautes de télécharger l’application officielle des Jeux olympiques de Paris 2024 pour suivre l’événement. Les jeux iOS sur le thème du sport et les applications de santé et de fitness seront également mis en avant.