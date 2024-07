Green Dot Bank, partenaire financier d’Apple pour des services tels qu’Apple Cash, vient d’être condamné à une amende de 44 millions de dollars par la Réserve fédérale pour ses pratiques liées à son service de préparation fiscale. Cette pénalité découle de l’engagement de la banque dans de nombreuses pratiques déloyales et trompeuses ainsi que d’un programme déficient de gestion des risques de conformité des consommateurs. Plus précisément, Green Dot n’a pas divulgué les frais associés au traitement des remboursements d’impôts et a également eu des pratiques de marketing trompeuses pour ses produits de cartes de débit prépayées.

Malgré cette lourde amende, pour laquelle Green Dot avait déjà mis de côté des fonds, la Réserve fédérale n’a imposé aucune restriction à la capacité de la banque à servir ses clients existants, y compris Apple et Walmart. George Gresham, le CEO de Green Dot, a rappelé que la banque avait cessé ces pratiques frauduleuses il y a des années et a depuis pris des mesures significatives pour améliorer la divulgation des frais, l’emballage des produits et le marketing. De plus, Green Dot est tenu d’engager une entreprise indépendante pour examiner ses pratiques transactionnelles et développer des programmes de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent et aux lois de protection des consommateurs. Parmi les autres partenaires financiers d’Apple figurent Goldman Sachs et Affirm (pour rappel, Apple envisageant de se séparer de Goldman Sachs en 2025).