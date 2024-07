Apple Original Films vient de remporter une vente aux enchères particulièrement animée pour remporter les droits de The Corsair Code, un long métrage avec pour vedette principal l’acteur australien Chris Hemsworth (Furiosa, Thor : Love and Thunder, etc.). The Corsair Code s’inspire d’une nouvelle de science-fiction de Jonathan Tropper, l’auteur a ayant eu la bonne idée de présenter son oeuvre à Hemsworth et à son partenaire de production Ben Grayson (via la boite de prod Wild State), qui ont décidé d’en faire un film. Apple Studio se chargerait du tournage et de la diffusion sur Apple TV+ tandis que Tropper écrira (fort logiquement) le scénario et produira aussi le film via Tropper Ink.

Chris Hemsworth à gauche et Jonathan Tropper à droite

Le site Deadline précise que « The Corsair Code est décrit comme une aventure mystérieuse de science-fiction à indice d’octane élevé ». On en saura pas plus concernant les détails de l’intrigue, ce qui laisserait supposer que le scénario s’éloignera un peu de la nouvelle originale (forcément, il faut de quoi remplir un film…) ou l’enrichira avec de nouveaux éléments.