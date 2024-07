Sonos a revu l’interface de son application mobile, mais le succès n’est pas du tout au rendez-vous. Plusieurs fonctionnalités sont manquantes par exemple. Aujourd’hui, Patrick Spence, le patron de Sonos, a présenté ses excuses.

Le patron de Sonos a déclaré que l’amélioration de l’application pour les clients était la priorité numéro un de l’entreprise. Il assure que la résolution des bugs a retardé la mise en place de fonctionnalités supplémentaires. Il ajoute :

Nous savons qu’un trop grand nombre d’entre vous ont rencontré des problèmes importants avec notre nouvelle application qui a été lancée le 7 mai, et je tiens tout d’abord à m’excuser personnellement de vous avoir déçus. Il n’y a pas un employé de Sonos qui ne soit pas peiné de vous avoir déçu, et je vous assure que la correction de l’application pour tous nos clients et partenaires a été et continue d’être notre priorité numéro un.