Apple iCloud Private Relay (Relais privé iCloud), une fonction censée protéger la confidentialité des utilisateurs lors de leur navigation sur internet, est actuellement en rade pour de très nombreux utilisateurs. Le service est lent voire carrément indisponible, ce qui dans certains cas peut empêcher toute recherche via Safari. Dans sa note de service, Apple précise que « Certains utilisateurs sont affectés ». Le problème persiste déjà depuis plus de 12 heures, ce qui semble indiquer que la panne est plus sérieuse qu’un simple bug dans une ligne de code. La panne d’iCloud Private Relay a démarré le jeudi 26 juillet à 14h34 (heure locale aux Etats-Unis, zone Est).

Comme d’habitude dans ce genre de cas, Apple n’a fourni aucun détail concernant les causes de cette panne. Les retours d’utilisateurs ulcérés s’accumulent néanmoins, et cette absence de communication n’arrange pas vraiment les choses. Certains utilisateurs rapportent que désactiver puis réactiver iCloud Private Relay permet de résoudre le problème, mais cette « solution » semble ne pas fonctionner pour toutes les personnes concernées. Espérons qu’Apple apportera de bonnes nouvelles d’ici les prochaines heures.