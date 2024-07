Bonne nouvelle pour tous les développeurs qui ont un Mac avec 8 Go de RAM : Xcode 16 leur permet finalement d’utiliser l’autocomplétion prédictive pour le code. C’est une réalité depuis la bêta 4. Il fallait auparavant avoir 16 Go au minimum.

La bêta 4 de Xcode 16 est arrivée cette semaine, en même temps que la bêta 4 d’iOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.

Tim Sneath, directeur de l’équipe chargée des outils de développement et des frameworks chez Apple, rapporte que Xcode 16 propose désormais l’autocomplétion prédictive du code pour le Mac mini, l’iMac et l’ensemble des Mac Apple Silcion, dont les MacBook avec 8 Go de RAM, le tout en local. En effet, il n’y a pas besoin d’une connexion Internet et donc d’une connexion à des serveurs pour en profiter. Tout se passe directement sur le Mac contrairement, par exemple, à GitHub Copilot.

Qu’est-ce que ça vaut en pratique ? Xezrunner a fait un test avec son MacBook Air M1 ayant 8 Go de RAM et tournant sous macOS Sequoia. L’autocomplétion prédictive occupe environ 2,5 Go de RAM au moment de son utilisation, puis macOS libère cette mémoire vive. « D’après un test rapide, il ne semble pas avoir d’effets négatifs inhabituels sur les performances », dit le testeur.

Pour ceux qui ne le savent pas, Xcode est l’environnement de développement intégré d’Apple, conçu principalement pour créer des applications pour les iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Vision Pro. L’utilitaire offre également des fonctionnalités telles que la gestion des versions, les tests automatisés et d’autres outils facilitant le processus de développement d’applications. Avec la version 16, plusieurs nouveautés sont au programme, dont de l’IA pour aider les développeurs à coder.