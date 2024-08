Les relations entre Apple et les développeurs ne s’améliorent pas vraiment concernant le service Apple Arcade. Du moins est-ce ce qui ressort des dernières réactions récoltées par le site Mobilegamer.biz. Apple continuerait d’avoir du retard dans les versements aux développeurs/studios : « Nous pouvons passer des semaines sans avoir de nouvelles d’Apple et leur temps de réponse général aux emails est de trois semaines, s’ils répondent » explique l’un des développeurs passablement mécontent. Le processus de mise à jour des jeux serait tellement frustrant que nombre de développeurs préfèreraient encore ne plus mettre à jour leurs titres. Il y aurait aussi quelques soucis avec la plateforme Apple Vision Pro, notamment au niveau du développement de jeux complexes. Le casques et pourtant doté d’une puce M2, mais les développeurs ne sauraient pas « comment les logiciels intermédiaires essentiels sont censés fonctionner avec lui ».

Surtout, l’équipe en charge d’interagir avec les équipes de devs ne serait tout simplement pas au niveau : « Nous sommes censés pouvoir poser des questions sur les produits, techniques et commerciales, mais souvent, la moitié de l’équipe d’Apple ne se présente pas et quand ils le font, ils n’ont aucune idée de ce qui se passe et ne peuvent pas répondre à nos questions, soit parce qu’ils n’ont pas de connaissances pour répondre, soit parce qu’ils ne sont pas autorisés à partager ces informations pour des raisons de confidentialité », déclare un autre développeur. D’une façon générale, les développeurs s’accordent à dire qu’Apple Arcade était plus rentable pour les développeurs aux débuts du service. Le mot de la fin, le plus dur sans doute, revient encore à un développeur ulcéré : » C’est comme une relation abusive où la personne abusée reste dans la relation en espérant que l’autre partenaire changera et deviendra la personne que vous savez qu’il pourrait être. »