Les pirates sont de retour ! Il y a quelques semaines, une app de contenus piratés faisait son apparition dans l’App Store, les développeurs ayant utilisé une astuce pour tromper la vigilance des contrôleurs du service. Malgré les dispositions prises par Apple, ce n’est cette fois pas une mais plusieurs applications du même type qui ont débarqué dans la boutique applicative. On y trouve des films et séries provenant de diverses plateformes (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, et même Apple TV+). Ces apps pirates portent toutes le même nom, affichent le même icône (à peu de choses près), mais n’ont pas été soumises par le même « développeur », là encore pour mieux tromper le système de contrôle de la boutique.

Le système de validation de l’App Store a été une nouvelle fois contourné grâce à une astuce relativement simple : l’application vérifie où se trouve l’utilisateur afin de déterminer quelle interface afficher. Si la localisation est aux Etats-Unis, alors l’app se présente sous la forme d’une inoffensive app de photo, mais en dehors du territoire américain l’app redevient une plateforme de contenus piratés. Les apps incriminées semblent toutefois avoir été retirées depuis (elles ne sont plus sur l’App Store France en tout cas…).