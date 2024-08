L’application Twitter pour Mac n’est désormais plus proposée au téléchargement. En effet, elle a disparu du Mac App Store. Cela signifie qu’elle n’aura plus de mises à jour et qu’il n’est plus possible de la récupérer.

La disparition de l’application sur le Mac App Store a été discrète, étant donné que le réseau social, qui se nomme désormais X avec Elon Musk aux commandes, n’a pas fait une communication publique à ce sujet.

Il faut savoir que l’application a été rapidement mise de côté une fois qu’Elon Musk a mis la main sur le réseau social. En effet, elle n’a pas reçu la moindre mise à jour. Elle s’appelle d’ailleurs toujours Twitter et non X, et ne dispose pas des différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées au fil des mois.

Est-il toujours possible de l’utiliser pour ceux qui l’ont installée ? La réponse est oui, mais pour combien de temps ? X peut couper le signal à tout moment.

Il existe deux solutions à ce jour pour les utilisateurs sur Mac. Soit ils passent par la version Web du réseau social à l’adresse x.com, soit ils utilisent l’application X pour iPad. En effet, elle a reçu une mise à jour qui permet de l’utiliser sur macOS. C’est toutefois limité aux Mac Apple Silicon (M1, M2, M3). De plus, il s’agit réellement de la version iPadOS sur macOS, il n’y a pas la moindre optimisation pour le Mac.