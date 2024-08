C’est jour de sortie sur Apple Arcade. Deux nouveaux jeux sont disponibles depuis aujourd’hui dans le service par abonnement d’Apple, à commencer par Temple Run : Légendes (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone, iPad, Mac, Apple TV), une version modernisée du jeu mobile phénomène. Toujours aussi addictif, cette version propose pas moins de 500 niveaux pour le mode histoire, sans oublier un mode infini pour les joueurs les plus addicts. 10 aventuriers pourront être débloqués, chacun avec leur pouvoir spécifique (comme le super aimant par exemple, pour récupérer plus facilement les pièces).

Le second titre est lui aussi un phénomène. Mélange de bullet-hell et de roguelite dans une ambiance gothique, Vampire Survivors déboule sur Apple Arcade dans sa version « + » (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone, iPad). Vampire Survivors+ pour Apple Arcade comprend également Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell et Vampire Survivors: Tides of the Foscari. Le pitch : « Ces jours-ci, l’enfer est plutôt calme… parce que tous ses occupants sont ici ! Vous ne pouvez ni fuir ni vous cacher. Il ne vous reste plus qu’à survivre aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que la Faucheuse vienne inexorablement mettre un terme à vos souffrances. En récupérant de l’or à chaque partie, vous pourrez acheter des améliorations qui faciliteront la tâche au prochain survivant. »