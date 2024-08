Superbe jeu indé au principe de gameplay aussi retors qu’original, Superliminal passe de la PS5 à l’iPhone (Lien App Store – Gratuit – iPhone, iPad). « Vous vous endormez à 3 h du matin au son de la publicité ringarde du programme de thérapie par le rêve du Dr Pierce. Vous vous réveillez dans un endroit inconnu, pour réaliser que vous êtes coincé dans un rêve. Un rêve où la perception est la réalité. Bienvenue dans Superliminal. Superliminal est un jeu de puzzle à la première personne inspiré par les jeux de perspectives et les illusions d’optique. Le joueur doit résoudre des casse-têtes impossibles en sortant des sentiers battus et en apprenant à s’attendre à l’inattendu. » Voilà pour le pitch de ce jeu a priori barré et qui pourtant s’avère extrêmement carré et cohérent dans son principe de gameplay : tout le jeu consiste ici à modifier la taille de divers objets en jouant sur leur perpective et leur taille relative observable. Par exemple, si je prends une pièce d’échecs au loin, elle apparait toute petite… et peut donc réellement avoir cette taille pour être manipulée, l’inverse étant tout aussi vrai (rapprocher un objet pour le rendre plus gros).



Superliminal est donc un jeu où il faut savoir sortir des cadres, penser en dehors de nos conventions visuelles établies, et c’est une totale réussite sur ce plan, sachant que le titre profite d’une belle DA et d’une atmosphère générale très surréaliste, comme si Lynch avait fusionné avec Escher… A noter que Superliminal peut être téléchargé gratuitement mais qu’un achat in-app permet de déverrouiller l’intégralité du jeu.