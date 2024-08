Dans les séries et films produits par Apple TV+; les gentils ont tous des iPhone, des Mac ou des iPad tandis que les méchants doivent souvent se contenter de mobiles sans marque, et donc probablement des appareils tournant sous Android. Mais la vie réelle, ce n’est pas Apple TV+. On se souvient du tireur de San Bernardino dont l’iPhone s’était retrouvé au coeur d’une bataille d’arguments entre le FBI et Apple pour savoir s’il fallait placer une porte dérobée dans iOS, et plus généralement, il n’est pas rare que les « vilains » disposent de matériel Apple, ne serait-ce que parce que iOS/iPadOS assure un chiffrage de bout en bout des données sensibles (et les « méchants » ont souvent des données sensibles à cacher).

Dernière illustration en date, un joueur de football de LSU (niveau universitaire) du nom de Javien Toviano s’est rendu aux autorités le 22 juillet dernier. Si l’on en croit The New York Post, ce dernier a été inculpé de voyeurisme vidéo après avoir enregistré sur son iPad une relation sexuelle à l’insu de sa partenaire d’un soir. Une jeune femme affirme avoir trouvé sur l’iPad de Toviano la vidéo de ses ébats, vidéo qui aurait été enregistrée grâce à une caméra… cachée dans une horloge ! Toviano avait d’abord été suspendu de son équipe LSU suite à ces accusations avant d’être réintégré dans l’attente de nouveaux éléments. Le plus étrange dans cette affaire est sans doute le fait que la victime ait pu avoir accès aussi facilement aux données de l’iPad. Un simple code aurait suffi à verrouiller l’appareil…