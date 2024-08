Après une baisse de prix en 2022, l’Apple Watch SE s’apprêterait à recevoir une grosse mise à jour : si l’on en croit le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, la toquante d’Apple ne se contenterait plus d’un dos en « composite en nylon » mais passerait au tout « plastique rigide ». Pour Gurman, cette évolution est « de plus en plus probable« , d’autant que ce changement de matériau autoriserait « une plus grande gamme de couleurs ». La présence du processeur S9 est presqu’acquise (la puce de l’Apple Watch Series 9), mais l’affichage Always-On et l’ECG ne seraient pas forcément de la partie (alors même que ce dernier capteur sauve littéralement des vies).

Le choix du plastique permettrait de baisser les coûts de fabrication, mais rien ne dit que cette baisse de coûts sera répercutée sur le prix final de la montre. Apple préfèrera peut-être privilégier sa marge après tout… Il y a aussi une autre option, qui veut qu’Apple profite de la baisse de coûts pour rajouter des fonctions/capteurs supplémentaires sans augmenter au final le prix de la Watch SE. Une Apple Watch SE tout en plastique pourrait aussi être facilement « marketée » en direction des enfants.