La Bourse est maintenant ouverte et l’action d’Apple (AAPL) a pris un coup, en subissant une chute de 5% à 208,81 dollars. Cela intervient juste après le choix de Warren Buffett, via son conglomérat Berkshire Hathaway, de vendre la moitié de ses actions Apple, soit 400 millions au total.

L’annonce de Berkshire Hathaway a eu lieu ce week-end et a un peu surpris tout le monde. Il faut savoir que Warren Buffett est très apprécié dans le milieu de la finance. Il a réussi à devenir milliardaire grâce à des investissements en Bourse. Naturellement, beaucoup d’investisseurs suivent ses conseils et autres recommandations.

Aujourd’hui, à l’ouverture des marchés, plusieurs investisseurs ont décidé de vendre leurs actions Apple, en réaction à ce qu’a fait Warren Buffett. Mais des analystes et d’autres spécialistes invitent les investisseurs à rester calmes. Certains ont souligné les facteurs économiques plus généraux qui conduisent les investisseurs à réduire leurs avoirs en actions en général, au profit d’instruments plus sûrs tels que les obligations.

Apple n’est pas la seule entreprise concernée par les chutes à la Bourse. Plusieurs éléments, dont des déceptions avec les résultats financiers des sociétés tech, secouent les marchés depuis quelques jours. Par exemple, l’action d’Amazon chute de 4,64% à l’ouverture, celle d’Alphabet (Google) de 3,20%, celle de Meta de 4,12% et celle de Nvidia de 8,45%.

En ce qui concerne Warren Buffet et Berkshire Hathaway. Avant la vente, la société détenait environ 789 millions d’actions Apple. Elle en détient aujourd’hui environ 400 millions. Sa participation dans Apple représente désormais environ 2,6% de l’ensemble de l’entreprise et vaut actuellement 84,2 milliards de dollars, contre 135,4 milliards de dollars au premier trimestre. À la fin de l’année 2023, l’entreprise détenait 905 millions d’actions d’Apple, qui vaudraient 198,9 milliards de dollars au prix d’aujourd’hui (le cours est de 219,86 dollars).